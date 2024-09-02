وزير العدل يلتقى رئيس محكمة استئناف القاهرة للاطلاع على جاهزية المحاكم للعام القضائى

كتب إيهاب المهندس - تصوير دينا رومية

أجرى المستشار عدنان فنجري وزير العدل، زيارة لمحكمة استئناف القاهرة، والتقي خلالها بالمستشار محمد نصر رئيس المحكمة، وعضو مجلس القضاء الأعلي، وتناول اللقاء مدى جاهزية المحاكم لاستقبال العام القضائي الجديد.

وأبدي المستشار عدنان فنجري وزير العدل استعداد الوزارة الكامل، لدعم المحاكم بكافة المتطلبات، وتذليل كافة الصعاب التي تواجه سير التقاضي في المحاكم، وسرعة الانجاز والفصل في القضايا، لتحقيق العدالة الناجزة، والحرص علي راحة المتقاضين.

وحضر الزيارة أعضاء مجلس رؤساء الاستئناف، ومساعدي وزير العدل لقطاعي المكتب الفني والتفتيش القضائي.



وزير العدل يلتقى رئيس محكمة استئناف القاهرة



زيارة وزير العدل لرئيس محكمة استئناف القاهرة



وفد وزارة العدل



وزير العدل يلتقى رئيس محكمة استئناف القاهرة



جانب من الزيارة



وزير العدل يلتقى رئيس محكمة استئناف القاهرة



جانب من الزيارة



زيارة وزير العدل لمحكمة استئناف القاهرة



وزير العدل يلتقى رئيس محكمة استئناف القاهرة



وزير العدل يلتقى رئيس محكمة استئناف القاهرة



وزير العدل يلتقى رئيس محكمة استئناف القاهرة