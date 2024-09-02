وزير الزراعة يبحث مع مدير "أكساد" التعاون فى استنباط محاصيل متحملة الملوحة

كتبت ـ أسماء نصار

استقبل الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور نصر الدين العبيد المدير التنفيذي لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" والوفد المرافق له، لبحث التعاون المشترك وآفاق تطورها في شتى المجالات.

تناول اللقاء المشروعات التي ينفذها اكساد في مصر بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية، بالمحافظات الحدودية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وهي مشروع تثبيت واستغلال الكثبان الرملية للحد من التغيرات المناخية في واحة سيوة"، والذي يهدف إلى زيادة المساحات المنتجة من خلال إعادة تأهيل وحماية الأراضي المعرضة لزحف الرمال في جمهورية مصر العربية.

كما تم خلال اللقاء تقييم مشروعات أكساد فى مجال حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة لتحسين سبل العيش للسكان الريفيين في محافظة مطروح، وكذلك بحث أوجه التعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات العربية والدولية، وتعزيز التنسيق والشراكة مع المنظمة العالمية للأغذية والزراعة "الفاو"، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، في مجالات العمل المشتركة.

أكد "فاروق" علي أهمية التعاون البحثي والتطبيقي مع الاكساد في مجال تحسين سلالات الأغنام المصرية وأصناف القمح المتحمل للظروف الجوية، وكذا توفير شتلات الزيتون عالية الجودة والانتاجية والتعاون في تنفيذ الصوب الزراعية لتحقيق الاستدامة في توفير شتلات الزيتون والمعدات الزراعية لتطبيق نظام الزراعة الحافظة بدون حرث والتي توفر الوقود وتعزز رطوبة التربة

ومن جانبه، قدم "العبيد" عرض عن المشروعات التي تنفذها اكساد في جمهورية مصر العربية وأهم المشروعات التي حققت نجاحات ودروس مستفادة منها مشروعات حصاد الأمطار وتعزيز اصناف المحاصيل، وخاصة القمح المتحملة للظروف المناخية والتي حققت إنتاجية عالية، كما أجاز الخطط المستقبلية للاكساد داخل جمهورية مصر العربية والتي ستركز علي اولويات وزارة الزراعة في تحقيق التنمية المستدامة داخل المناطق الصحراوية المصرية

حضر اللقاء د سيد خليفة نقيب مدير مكتب اكساد بالقاهرة وبعض قيادات وزارة الزراعة

جدير بالذكر، أنه تم تأسيس "أكساد" عام 1968 وهو منظمة عربية متخصصة تعمل ضمن إطار جامعة الدول العربية، بهدف توحيد الجهود القومية لتطوير البحث العلمي الزراعي في المناطق الجافة وشبه الجافة وتبادل المعلومات والخبرات على نحو يمكن الاستفادة من ثمار التقدم العلمي ونقل وتطوير وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة بهدف زيادة الإنتاج الزراعي في هذه المناطق. يشرف على عمل أكساد جمعية عمومية تتألف من وزراء الزراعة العرب الأعضاء في المركز، ويتوزع العمل فيه على عدة إدارات متخصصة.