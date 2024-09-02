نائبة: نجاح الشركة المتحدة فى التنوع ومهرجان العلمين جعل مصر محط أنظار العالم

كتبت إسراء بدر

ثمنت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والنجاحات الكبيرة التى حققتها الشركة في الوسط الإعلامي على مدار الفترة الماضية ومنذ ظهورها على الساحة الإعلامية.

وأكدت عضو مجلس النواب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن نجاح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يرجع إلى التنوع لتتناسب مع كل الأذواق والفئات العمرية والاجتماعية، والحفاظ على تقديم محتوى هادف يتناسب مع أخلاقياتنا، فضلا عن المهرجانات والاحتفاليات التي نظمتها مؤخرا ولعل أبرزها مهرجان العلمين الجديدة الذي جعل مصر محط أنظار العالم، وكان له أثر في صناعة حالة كبيرة من البهجة والفرحة، بالإضافة إلى وتقديمه دعما كبيرا للقضية الفلسطينية بعدما أعلنت الشركة تخصيص 60% من أرباح المهرجان لدعم القضية الفلسطينية.



وقد خرج تقرير لموقع بيزنس انسايدر أفريكا، المتخصص في التقارير الأفريقية، ليؤكد مكانة مصر وقوتها الناعمة باختيارها فى صدارة أكبر 10 دول أفريقية تتمتع بأكبر تأثير للقوة الناعمة فى العالم.

ويقول تقرير بيزنس إنسايدر إن القوى الناعمة اليوم هي وسيلة رئيسية تنشر بها الدول نفوذها. فبدلا من استخدام القوة، يفعلون ذلك من خلال الدبلوماسية والإعلام والثقافة والتعليم والمساعدة فى الجهود الإنسانية. ويساعد هذا النهج الدول فى بناء النوايا الحسنة وتعزز سمعتها على الصعيد الدولى.

ووفقا لأحدث مؤشر للقوى الناعمة العالمية، فإن القوة الناعمة تعرف بقدرة البلد على التأثير على تفضيلات وسلوكيات أطراف متنوعة فى الساحة الدولية، سواء دول أو شركات او مجتمعات أو جمهور وما إلى ذلك من خلال الجذب أو الإقناع بدلا من الإكراه.

ويتناول مؤشر القوى الناعمة، الذى صدرت نسخته الخامسة فى 2024، تصورات لكافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة وعددها 193.

على مستوى القارة السمراء، تصدرت مصر قائمة أكثر 10 دول أفريقية ذات التأثير الأكبر من حيث القوة الناعمة في العالم للعام الجاري، وفقًا لمؤشر القوة الناعمة العالمي الصادر عن شركة الاستشارات العالمية "براند فاينانس"، مما يعكس مكانتها المميزة وتأثيرها الإيجابي وسمعتها الطيبة بين الدول.

وجاء ترتيب الدول العشر وفقا للموقع على النحو التالى: مصر، جنوب أفريقيا ، المغرب ، الجزائر ، تونس، نيجيريا، غانا ، تنزانيا ، السنغال ، كينيا.

وأوضح موقع "بيزنس إنسايدر أفريكا" أن مصر حصلت على نتيجة 44.9 درجة على المؤشر الذي يقيس ثماني ركائز أساسية من بينها، الأعمال والتجارة، والعلاقات الدولية، والتعليم والعلوم، والثقافة والتراث، والحوكمة، والإعلام والاتصالات، والمستقبل المستدام، والشعب والقيم.

وجاءت جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية إذ حصلت على 43.7 درجة، وتلتها المغرب بالمركز الثالث حيث نالت 40.6 درجة، ثم الجزائر التي حازت على 36.8 درجة.

وتوسطت نيجيريا قائمة الدول العشر بحصولها على 36.3 درجة على مؤشر القوة الناعمة، وتبعتها غانا بـ 35.1 درجة، وبعد ذلك تنزانيا بـ 34.7 درجة، وتعقبها السنغال بـ34.6 درجة، وأخيرًا كينيا التي حصلت على 34.6 درجة.

على الصعيد العالمى، حلت مصر فى المركز الـ39. وتصدرت الولايات المتحدة التصنيف بأعلى درجة على الإطلاق على المؤشر وهى 78.8، فى زيادة من 74.8 فى عام 2023. وفى المركز الثانى حلت بريطانيا ثم الصين واليابان وألمانيا وفرنسا وكندا وسويسرا وإيطاليا والإمارات.

إلا أن دول مثل جنوب أفريقيا وقوى إقليمية أخرى مثل الهند والبرازيل عانوا لإدارك إمكانيات قوتهم الناعم بشكل كامل، وفقا لتقرير أفريكا بزينس إنسايدر.