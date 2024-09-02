مياه الشرب بالمنيا تعلن ضعف المياه فى 3 مناطق اليوم.. تفاصيل

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا عن ضعف المياه فى مدينة المنيا بالمناطق التالية وهى: (أرض سلطان - حى شلبى - وسط المدينة)، وذلك خلال الفترة من الساعة 7 صباح اليوم الاثنين الموافق 2/9/2024 حتى الساعة 12 منتصف الليل يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024.

وقالت الشركة فى بيان لها، إنه نظراً لقيام الشركة بأعمال توصيل خزان المياه الأرضى الجديد بالقديم بمحطة مياه أرض سلطان المرشحة سوف يتم ضعف المياه بالمناطق المعلن عنها.

وطالبت الشركة المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة التى سيتم فيها ضعف المياه، واعلنت عن الخط الساخن لتلقى شكوى المواطنين، خلال تلك الفترة.