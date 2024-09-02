مناقشة مبادرة تطوير وتجميل الميادين والحدائق العامة بقنا

قنا صابر سعيد

اجتمع اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، مع لجنة التنمية العمرانية والبيئية، وذلك لمناقشة مبادرة تطوير الميادين والحدائق العامة بمدينة قنا، بحضور الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج تنمية صعيد مصر وحياة كريمة، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أحمد الزين مدير إدارة المخلفات الصلبة، ومحمد كمال منسق الهوية البصرية للمحافظة، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وسعيد إبراهيم مدير التخطيط بالإسكان، والمهندسة وفاء يوسف، مدير شركة للتطوير العقاري، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، إن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وجه بدراسة أعمال تطوير وتجميل عدد من الميادين العامة بمدينة قنا، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري اللائق للمحافظة وإظهارها بالشكل الذي يليق بها أمام الزائرين، فضلا عن مواصلة أعمال التشجير لزيادة المساحات الخضراء، وخاصة فى أماكن التجمعات السكنية، لما تمثله المساحات الخضراء من متنفس طبيعى للمواطنين.

وكلف السعيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بوضع رؤية لتطوير الميادين والحدائق العامة، فضلا عن الشوارع الرئيسية، ووجهات العمارات السكنية حفاظا على الهوية البصرية والتراث التاريخى للمدينة، و ذلك في إطار اهتمام محافظ قنا برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية وتطوير وتجميل الميادين والقضاء على العشوائيات، والحفاظ على الوجه الجمالي للمحافظة.



