معهد البنك الآسيوى للتنمية: الأمن الغذائى أصبح يمثل تحديا عالمياً

كتبت هند مختار

أصدر معهد البنك الآسيوي للتنمية، تقريرًا جديدًا بعنوان "الأمن الغذائي في ظل أولويات النمو الشامل المتطورة"، والذي يركز على التحديات الكبيرة التي تواجه الأمن الغذائي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، موضحا أن الأمن الغذائى أصبح يمثل تحديا عالمياً

ويكشف التقرير وفقا لما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء، عن مخاطر متعددة تواجه أمن الغذاء تتمثل في تغير المناخ، تدهور الأراضي، ندرة المياه، الصراعات، والأوبئة، التي تزيد من هشاشة هذه المنطقة؛ حيث يعتمد أكثر من 80% من الغذاء على 450 مليون مزارع صغير يعانون من وطأة الفقر.



