معرض لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة فى الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ معرض في قرى ناصر الثورة، والذي يهدف إلى توفير كافة مستلزمات المدارس بأسعار تنافسية مناسبة لجميع الفئات، وذلك في إطار الاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وقال جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن المعرض يشمل مجموعة متنوعة من الأدوات المدرسية والملابس والأحذية، ومستلزمات الطلاب مما يساهم في تخفيف الأعباء المادية على الأسر وتلبية احتياجات الطلاب بشكل كامل قبل بدء الدراسة مشيرا إلى أن المعرض شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين أبدوا تقديرهم لهذه المبادرة التي تأتي ضمن جهود الوحدة المحلية لتحسين الخدمات المقدمة لسكان القرية.

وأضاف المتولى، أن المعرض في إطار سلسلة من الفعاليات المجتمعية التي تهدف إلى دعم الأسر وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتحسين مستوى الخدمات والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.



