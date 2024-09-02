مصرع شاب فى حادث دراجة نارية بالغربية

الغربية محمد طارق

لقي شاب مصرعه اليوم، في حادث تصادم دراجة نارية بنطاق قرية كفر حانوت القبلي التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، وتم تحويل الجثمان إلي مستشفي زفتي العام.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية كان يقودها شخص يدعي "ه ص غ" بنطاق قرية كفر حانوت القبلي التابعة لمركز ومدينة زفتي، مما أسفر عن مصرعه.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلى مشرحة المستشفي العام، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.