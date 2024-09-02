اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 06:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع شاب فى حادث دراجة نارية بالغربية

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 09:03 م
مصرع شاب فى حادث دراجة نارية بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي شاب مصرعه اليوم، في حادث تصادم دراجة نارية بنطاق قرية كفر حانوت القبلي التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، وتم تحويل الجثمان إلي مستشفي زفتي العام.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية كان يقودها شخص يدعي "ه ص غ" بنطاق قرية كفر حانوت القبلي التابعة لمركز ومدينة زفتي، مما أسفر عن مصرعه.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلى مشرحة المستشفي العام، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







حادث

حادث تصادم

دراجة نارية

زفتي

الغربية

اخبار الغربية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة