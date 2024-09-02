سوهاج محمود مقبول

في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالطابع الجمالي والحضاري لمداخل المحافظة، قام اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بتفقد عدد من المواقع المقترحة لإنشاء أول بوابة لمحافظة سوهاج، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أحمد السايس السكرتير المساعد، والمهندسة عبير الطيب مدير وحدة التنسيق الحضاري بالمحافظة.

وتفقد المحافظ عددا من المواقع على طريق سوهاج أسيوط الزراعي الغربي، وموقع عند مدخل الكوامل بحرى نهاية طريق "سوهاج/ جامعة سوهاج الجديدة"، لاختيار الموقع الأنسب، وقد تم الاستقرار على إقامة البوابة عند الموقع الأخير " مدخل الكوامل" ليكون هو البوابة الغربية لسوهاج، ووجه المحافظ بالبدء فوراً في إجراءات الإنشاء على أن يتم التنفيذ والانتهاء من المشروع خلال 6 شهور، وافتتاحه رسميا في عيد سوهاج القومي القادم.

وأعلن "سراج" عن اعتماد التصميم المعماري لمشروع إنشاء بوابة مدخل سوهاج، مشيرا إلى أن التصميم الذي تم اعتماده جاء على الطراز الفرعوني، وبما يتماشى مع الهوية البصرية، والعمرانية للمحافظة، ويعكس العراقة والأصالة الخاصة بها، مشيرا إلى أنه جاري الانتهاء من إعداد التصميمات النهائية معمارية وإنشائية، ومقايسة أعمال وذلك تمهيدا للسير في إجراءات التنفيذ الفوري للمشروع، وتعد هذه البوابة هي الأولى للمحافظة منذ إنشائها.



محافظ سوهاج يعتمد التصميم المعماري وموقع إنشاء أول بوابة للمحافظة