محافظ سوهاج يتفقد معرض أهلا مدارس لبيع الأدوات المدرسية والسلع الغذائية

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، معرض "أهلا مدارس" لبيع الأدوات المدرسية، والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، المقام بميدان العارف، بالتعاون مع الغرفة التجارية بسوهاج، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، وأحمد الشطوري رئيس حى غرب.

وتفقد المحافظ الأقسام المختلفة بالمعرض، والذى يضم كافة الأدوات المدرسية، والسلع الغذائية، والمواد التموينية، واللحوم البلدية التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة تصل من 30 إلى 40 % عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، وذلك ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لمحاربة الغلاء، والعمل على استقرار أسعار السلع الغذائية، وتوفيرها بشكل دائم للمواطنين، تنفيذا لسياسة الدولة، والتوجيهات الدائمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.