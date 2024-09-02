محافظ المنيا يتابع رصف ورفع كفاءة الطرق بالمراكز ضمن الخطة الاستثمارية

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق والميادين على مستوى مدن ومراكز المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، وذلك لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي لمداخل المدن والقرى، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، وتسريع وتيرة العمل مع الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية ووفقاً للجدول الزمنى المحدد، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وتحقيق التنمية الشاملة .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، أعمال رفع كفاءة الطرق بحي شمال المدينة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية حيث تم البدء في أعمال الرصف بشارع امتداد المدارس ومتفرعاته بحي شمال المدينة، بالتعاون مع وحدة الرصف ومديرية الطرق وأكد رئيس المركز على الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية والانتهاء منها في الوقت المحدد لها، وذلك لتسهيل حركة السير والمرور.

وفى مركز ومدينة بنى مزار، تابعت إكرام محمود رئيس المركز، أعمال تركيب الانترلوك ووضع البلدورات بالشوارع المتفرعة من طريق السلام بحي غرب المدينة ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية، كما تابعت رفع منسوب غرف الصرف استعداداً لرصف شارع الشيخ سيد بحي شرق المدينة .

وفى سياق متصل، تفقد عويس قاسم رئيس مركز ومدينة مطاي، أعمال رصف الطرق والشوارع بمدينة مطاي المدرجة بالخطة الاستثمارية، حيث تابع أعمال وضع بلاط الانترلوك، وتركيب البلدورات بشارع المحطة وشارع الجلاء بحي شرق المدينة، وبالشوارع المستهدفة بأحياء شمال وجنوب وشرق المدينة، وتجهيزات الرصف لباقي الشوارع والطرق المدرجة في خطة الرصف للعام الحالي وذلك ضمن أعمال التطوير بشوارع المدينة ،مع مراعاة الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية المتبعة والمواصفات المقررة .

