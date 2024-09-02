محافظ البحيرة تشارك في ملتقى شباب المعرفة فى دورته الثانية

البحيرة -ناصر جودة

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، فعاليات "ملتقى شباب المعرفة" فى نسخته الثانية الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار يومين ، وذلك بحضور وزراء الشباب والرياضة والتعليم العالى والثقافة وعدد من المحافظين وأعضاء مجلس النواب ومجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف المجالات، لتقديم رؤاهم وتجاربهم حول كيفية تعزيز دور الشباب وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات.

ويأتي هذا الملتقى كمنصة لتشجيع وتحفيز الشباب العربي لاسيما أصحاب الكفاءات والمواهب من جيل الشباب على الإبداع والابتكار، بهدف نقل ونشر وتوطين المعرفة في مختلف أنحاء العالم.

كما يشكِّل «ملتقى شباب المعرفة» منصةً لتشجيع وتحفيز الشباب على المضي قُدُماً في تحقيق تطلُّعاتهم وطموحاتهم المعرفية، بالاستلهام من مسيرة الفائزين السابقين بـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، وقصص نجاحهم وإنجازاتهم التي تركت بصمةً مؤثرة في المشهد المعرفي إقليمياً وعالمياً.



وشاركت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في فعاليات الجلسة الرابعة تحت عنوان "تعزيز دور الشباب في مراكز صنع القرار"

خلال كلمتها فى الجلسة اكدت محافظ البحيرة على أهمية إشراك الشباب في العملية السياسية وسبل التغلب على التحديات التي تواجههم، بالإضافة إلى دور التعليم في إعداد الشباب لتولي الأدوار القيادية والمساهمة في صنع القرار.

واستعرضت عدة نماذج لنجاح الشباب في العديد من الملفات والأعمال التنفيذية بنطاق المحافظة.

كما تضمنت الجلسة التطرق للتحديات التي تواجه الشباب في الاندماج في العملية السياسية وتمت مناقشة كيفية التغلب على العوائق التي تمنع الشباب من المشاركة الفعالة في عملية صنع القرار، وأهمية تهيئة البيئة المناسبة لهم لتحقيق مشاركة أكبر.

كما تم استعراض دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة والتغيير وتعزيز قدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.