مجلس مدينة مطروح يبدأ استخراج تراخيص الصيد خلال موسم الطيور المهاجرة

مطروح – حسن مشالي

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، عن بدء استخراج تصاريح صيد الطيور، للمواطنين الراغبين، مع بدء موسم صيد الطيور المهاجرة، الذى يبدأ من أول سبتمبر وحتى شهر نوفمبر المقبل من كل عام ، وذلك بعد موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتحت إشراف اللواء أشرف مصطفى السكرتير العام .

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح، بان إدارة شئون البيئة بالمجلس قامت بالتنسيق مع شئون البيئة بالمحافظة، للبدء في تتلقي الطلبات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لاستخراج تصاريح الصيد للمواطنين للراغبين، بعد دفع الرسوم المقررة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الامنية المعنية طبقا لقرار وزارة البيئة رقم 204 لسنة 2024 والاشتراطات المنظمة لذلك.

وأشار " جاب الله " إلي أن اشتراطات وزارة البيئة رقم 204 لسنة 2024 ، تمنع نصب شباك الصيد على مسافة أقل من 300 متر من شاطئ البحر، وألا يزيد ارتفاعها عن 3 أمتار وأن يترك بين كل عش وآخر مساحة فاصلة لا تقل عن 5 أمتار، ومنع استخدام أجهزة الصوت، مع منع الصيد داخل المحميات الطبيعية وفقًا للقانون رقم 102 لسنة 1983.

وحددت وزارة البيئة، الفترة من نهاية الأزل من أغسطس وحتي إلى 15 نوفمبر من كل عام، كفترة مسموح فيها بصيد الطيور ، وحددت الوزارة 8 محافظات يسمح فيها بصيد هذه الطيور، من بينها محافظة مطروح.

يذكر أن صيد الطيور المهاجرة من أوروبا، فى هذا التوقيت، مع بداية نهاية الصيف وبداية فصل الخريف من كل عام، من الهوايات المفضلة لدى أبناء الصحراء الغربية، الذين يعدون لها وينتظرونها كل عام، ويعد طائر السمان والقمرى من أهم الطيور المهاجرة التى يحرص على صيدها أبناء مطروح، بالإضافة إلى طيور أبوصفير والشحيم والدجنوش.