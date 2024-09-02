لهواة الفلك.. 18 ظاهرة فلكية تزين السماء فى شهر سبتمبر.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

يكون هواة الفلك والمغرمون بـ الظواهر الفلكية على موعد مع شهر مثالى من الظواهر الفلكية التى ستزين السماء ويشاهد معظمها بالعين المجردة، ويكون من أجمل المشاهد رصدها بعيدا عن أضواء المدن.

فيما يلى نستعرض تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة خلال سبتمبر:

3 سبتمبر القمر الجديد (محاق ربيع الأول)

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ، حيث يقترن القمر مع الشمس في ذلك اليوم فيشرق معها ويغرب معها فلا يتراءى أبدا إذ يكون وجهه المضيء مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض، وإلى أن يخرج القمر من حالة الاقتران مع الشمس حينئذ يولد القمر الجديد.

ورؤية الهلال الجديد بالعين المجردة تعتمد أساسا على فترة بقاء القمر الوليد في السماء أثناء الشفق المسائي بعد غروب الشمس مباشرة ، كما تعتمد رؤيته أيضا على صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار، وتعتبر أيام المحاق هي أفضل الليالي الليلاء خلال شهور السنة بالنسبة للفلكيين لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة ، حيث لا يعيق ضوء القمر في هذا الوقت الأرصاد الفلكية المطلوبة .

5 سبتمبر استطالة عطارد

يصل كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس/ مرسال الآلهة) إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 18 درجة تقريبا، وهذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في السماء الشرقية فجرا قبل شروق الشمس مباشرة إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

5 سبتمبر القمر والزهرة

يتراءى القمر في هذا اليوم مقترنا مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) ، حيث يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة بعد غروب الشمس مباشرة باتجاة الغرب ، ونجد القمر والزهرة متجاوران في السماء ، ويظلا هكذا حتى بداية غروبهما في الـ 8:20 مساءا تقريبا .

6 سبتمبر القمر وسبيكا (ألفا العذراء)

يتراءى القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica - السماك الأعزل أو السنبلة - وهو ألمع نجم في برج العذراء (ألفا العذراء) .. يمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ، ويظلا بالسماء إلى أن يبدأ المشهد بالغروب في الـ 8:45 مساءا تقريبا .

والنجم سبيكا من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس ، وتقدر كتلته بـ 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس ، ويبعد عن الأرض حوالي 260 سنة ضوئية .

8 سبتمبر زحل في التقابل مع الشمس

يكون الكوكب العملاق زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في أقرب نقطة له من الأرض في ذلك اليوم ، حيث يكون وجهه مضاء بالكامل بالشمس فيظل مرئيا طوال الليل ، ويكون أكثر إشراقا ولمعانا من أي وقت آخر في السنة ، وهو أفضل وقت لمشاهدته وتصويره .

9 سبتمبر عطارد وقلب الأسد

يشرق كوكب عطارد (مرسال الآلهة) مقترنا مع النجم ريجولس Regulus (قلب الأسد) ، وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما .

و تبلغ كتلته 3.5 ضعف كتلة الشمس ويبعد عنا حوالي 79 سنة ضوئية، و يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في الـ 5:25 صباحا قبل شروق الشمس وحتى اختفاء المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

10 سبتمبر القمر وقلب العقرب

يتراءى القمر في هذا اليوم مقترنا مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب بعد غروب الشمس مباشرة .

ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء حيث يكون القمر جوار ذلك النجم ، ويترافقان معا إلى أن يبدأ المشهد بالغروب في الـ 10:50مساءا تقريبا ، و وأنتاريس هو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ، ويبعد عن الأرض بحوالي 600 سنة ضوئية .

11 سبتمبر القمر في طور التربيع الأول

يتراءى القمر في هذا اليوم في طور التربيع الأول حيث يترائى القمر في منتصف مساره في السماء وقت غروب الشمس تقريبا، علما بأن الجزء المضيئ من القمر يشير دائما إلى إتجاه الشمس حتى لو كانت الشمس تحت الأفق .

يتحرك القمر في السماء بمرور الساعات نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب عند منتصف الليل تقريبا .

17 سبتمبر القمر و زحل

يشرق القمر مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم ، حيث نراهما متجاوران بالسماء بعد غروب الشمس مباشرة، ويظلا بالسماء حتى بداية غروب المشهد صباحا مع شروق الشمس .

18 سبتمبر اكتمال القمر (بدر ربيع الأول)

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم حيث تبلغ نسبة لمعانه 100% ، ويشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر ، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر .

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الذرة أو قمر الحصاد لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام ، وهو البدر الذي يحدث قرب الاعتدال الخريفي ايضا، كما أنه القمر العملاق الأول من ثلاثة اقمار عملاقة لهذا العام ، حيث يكون القمر عملاقا عندما يتواجد في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض ، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض ، لذلك يبدو حجمه أكبر قليلاً ولمعانه أكثر إشراقا من المعتاد، علما بأن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .

18 سبتمبر خسوف جزئي للقمر يرى في مصر

دائما ننوه بأن خسوف القمر لا يحدث أبدا إلا اذا كان القمر بدرا ، ولهذا يحدث الخسوف الجزئي للقمر هذا الشهر في نفس موعد أكتمال القمر حيث يمر القمر في شبه ظل الأرض ، ثم في ظل الأرض حيث يغمق لونه ويصير داكنا أثناء عبوره شبه ظل الأرض ، ثم يظلم جزء صغير من الطرف الأيمن لقرص القمر في ذروة هذا الخسوف كما نراه في مصر.. ويرى هذا الخسوف ايضا في المنطقة العربية وكل افريقيا واوربا وامريكا الشمالية والجنوبية وجزء كبير من آسيا

18 سبتمبر الزهرة وسبيكا (ألفا العذراء)

يترائى كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مقترنا مع النجم سبيكا Spica - السماك الأعزل أو السنبلة - وهو ألمع نجم في برج العذراء (ألفا العذراء) .

ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وحتى يبدأ المشهد بالغروب في الـ 8:00 مساءا تقريبا، والنجم سبيكا من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس ، وتقدر كتلته بـ 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس ، ويبعد عن الأرض حوالي 260 سنة ضوئية، ومن الجدير بالملاحظة ان الجُرمين يقتربا من بعضهما البعض ثم يبتعدا في الفترة من 15 الى 21 سبتمبر.

21 سبتمبر نبتون في التقابل مع الشمس

يكون الكوكب العملاق الأزرق نبتون في أقرب نقطة له من الأرض في ذلك اليوم ، حيث يكون وجهه مضاء بالكامل بالشمس فيظل مرئيا طوال الليل ، ويكون أكثر إشراقا ولمعانا من أي وقت آخر في السنة ، وهو أفضل وقت لمشاهدته وتصويره .

ولكن نظرا لبعده الكبير عن الأرض لا يرى نبتون بالعين المجردة ولذلك يحتاج الأمر إلى استخدام تلسكوب صغير ، علما بأن نبتون يظهر كنقطة زرقاء صغيرة في جميع التلسكوبات باستثناء الكبير منها.

22 سبتمبر القمر والثريا

يشرق القمر في ذلك اليوم في الـ 10:00 مساءا تقريبا مقترنا مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا أو الأخوات السبعة) ، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، حيث يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة باتجاة الشرق ، ويظل مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

ويقع حشد الثريا على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، ويتكون من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبعة ..

22 سبتمبر الاعتدال الخريفي

تكون ذروة فصل الخريف فلكيا في ذلك اليوم حيث تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار مجددا على الكرة الارضية كما في الاعتدال الربيعي ، علما بان الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي، ثم يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوي (ذروة فصل الشتاء فلكيا) ، وفيه يزيد طول الليل عن طول النهار بطريقة ملحوظة .

24 سبتمبر القمر في طور التربيع الثاني

يترائى القمر في هذا اليوم في طور التربيع الثاني حيث يشرق القمر متأخرا بعد منتصف الليل ، علما بأن الجزء المضيئ من القمر يشير دائما إلى إتجاه الشمس حتى ولو كانت الشمس تحت الأفق ، ثم يصبح القمر في وسط السماء تقريبا عند شروق الشمس ، ثم يستمر في التحرك نحو السماء الغربية إلى أن يبدأ بالغروب عند الظهر تقريبا ، اي عندما تكون الشمس في منتصف النهار .

26 سبتمبر القمر وبولوكس

يشرق القمر في الـ 1:00 صباحا تقريبا في هذا اليوم ويكون مقترنا مع النجم بولوكس Pollux ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم) ، كما يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة حتى يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، علما بأن بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية .

27 سبتمبر القمر وخلية النحل

يشرق القمر في الـ 1:50 صباحا تقريبا في هذا اليوم مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان، ولكن لصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة ننصح بإستخدام تلسكوب صغير .

يظل هذا الاقتران مرئيا بالتلسكوب حتى يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، علما بأن الحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة، وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 إذ تمكن من رؤية 40 نجما فقط .