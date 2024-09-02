غارات إسرائيلية على بلدات جنوبى لبنان.. وحزب الله يستهدف مبانى تابعة للاحتلال

بيروت (أ ش أ)

أغارت مسيّرة إسرائيلية على سيارة على طريق الناقورة جنوبى لبنان، كما حلق الطيران الاستطلاعى والمسّير الإسرائيلى فوق مدينة صور.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الاثنين، أن الطيران الحربى الإسرائيلى أغار بصاروخين على يارون لجهة مدينة بنت جبيل وبلدة مارون الراس، أتبعها بغارة على بلدة حانين في قضاء بنت جبيل .

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بصاروخين على منزل في محيط الساحة العامة في طيرحرفا.

وفي سياق متصل، استهدف حزب الله اللبناني مبنى يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة، كما استهدف مبنى يستخدمه الاحتلال في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.

كما استهدف حزب الله اللبناني أيضا انتشارًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مرتفع عداثر بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.