عريس الدقهلية ومقلب خطفه.. عقوبة الحبس تنتظر المتورطين في نشر فيديوهات كاذبة

كتب بهجت أبو ضيف

سعيا إلى الشهرة، وجذب متابعين جدد، وطمعا في تحقيق الأرباح، يلجأ بعض الأشخاص، المصابين بهوس وسائل التواصل الاجتماعي، إلى اختلاق ونشر فيديوهات وهمية عبر حساباتهم الخاصة، دون مراعاة أن انتشار تلك المقاطع تؤثر بشكل كبير في إثارة الفزع بين المواطنين، وتسهم في تكدير السلم العام، خاصة إذا كانت تلك الفيديوهات تتضمن مشاهد لجرائم أو أفعال عنيفة غير حقيقية.

شاب في محافظة الدقهلية، سعى لتحقيق الشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فسجل فيديو بمشاركة آخرين، يتضمن تعرضه للخطف يوم زفافه، وقبل استقلاله سيارة الزفة بصحبة عروسه، حيث ظهر في الفيديو أثناء وقوفه أمام قاعة أفراح، وتوقف سيارة ملاكي يستقلها عدد من الأشخاص، يختطفونه ويفرون هاربين، في الوقت الذي يظهر فيه أفراد أسرته مصابين بحالة من الذعر، ويحاولون مطاردة السيارة، إلا أن العريس الذي ادعى تعرضه للخطف، يظهر في فيديو آخر نشره عبر قناته بموقع يوتيوب، ليؤكد أنه صنع مقلب في عروسه وأسرته، مؤكدا أن الهدف من الفيديو هو المزاح.



العديد من الأشخاص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، لنشر الشائعات، سواء من خلال مقاطع فيديو مختلقة، أو أخبار كاذبة، وشائعات من شانها تكدير السلم العام، والكثير منهم يجهل أن تلك الأفعال تضعهم تحت طائلة القانون، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير, إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.



أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، رصدت مقطع الفيديو، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عريس الدقهلية، وكل المشاركين في صناعة ونشر مقطع الفيديو، خاصة بعد أن تم تداوله على نطاق واسع، دون أن يعلم رواد وسائل التواصل الاجتماعي، أنه مجرد "مقلب".