صحة شمال سيناء تستعد للعام الدراسى الجديد بخطة وقائية لمكافحة الأمراض المعدية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، وضع خطتها استعداداً للعام الدراسي الجديد 2024/2025 للوقاية من الأمراض المعدية في المنشآت التعليمية، جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور أحمد بدر، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، وتكليفات من الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة ومدير إدارة الطب الوقائي.

في هذا الإطار، قامت إدارة التثقيف والإعلام الصحي بزيارة إلى ديوان مديرية التربية والتعليم، حيث التقت حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وقد تم خلال اللقاء عرض خطة المديرية للعام الدراسي الجديد، ومناقشتها مع وكيل الوزارة، الذي أبدى دعمه الكامل لتنفيذها.

أوضح فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بشمال سيناء، أن الخطة تشمل نشر الوعي الصحي والوقائي داخل المدارس، تماشيًا مع توجيهات وزارة الصحة، وأشار إلى أن وكيل وزارة التربية والتعليم أعرب عن موافقته على تنفيذ الخطة، مؤكدًا التزامه بدعمها.

من جانبه، أكد محمد صلاح فرج، مسؤول التثقيف والإعلام بمديرية الصحة، أن هناك بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم يهدف إلى تنفيذ برامج توعوية للحد من انتشار الأمراض المعدية.

يذكر انه سبق وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء إطلاق مبادرة "عام دراسي بلا دروس خصوصية" وتهدف لتحسين جودة العملية التعليمية وضمان انضباطها، من خلال تقديم خدمة تعليمية متميزة في بيئة تعليمية ملائمة.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء، انه تم إطلاق مبادرة "عام دراسي بلا دروس خصوصية" تحت رعاية اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة العملية التعليمية وضمان انضباطها، من خلال تقديم خدمة تعليمية متميزة في بيئة تعليمية ملائمة.