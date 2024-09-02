شيخ الأزهر يجدد تقديره لتايلاند على حفاوة الاستقبال خلال جولته الأخيرة لجنوب شرق آسيا

كتب لؤى على

أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال استقباله القائم بأعمال سفارة تايلاند السيد ثانابوردي جوثونغ، اليوم الإثنين، عن تقديره لحسن اللقاء وحفاوة الاستقبال الذي وجده من جلالة الملك فاجيرالونغكورن، ملك تايلاند، والسيدة قرينته جلالة الملكة سوثيدا، وإلى كل المؤسسات الرسمية والشعبية التي زارها فضيلته خلال زيارته لمملكة تايلاند ضمن جولة خارجية لجنوب شرق آسيا، مؤكدا أن هذه الزيارة سيكون لها أثر كبير في تعزيز التعاون بين تايلاند والأزهر.

من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة التايلاندية امتنان بلاده لما يقوم به الأزهر الشريف من جهود كبيرة لرعاية أكثر من 2800 طالب وطالبة تايلاندي وافد للدراسة فيه، وتخصيص 160 منحة دراسية لأبناء المسلمين في تايلاند، مشيرا إلى أن زيارة فضيلة الإمام الأكبر لتايلاند كان لها مردود إيجابي كبير وترحاب من المملكة والشعب التايلاندي، وأسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الأزهر على مختلف الأصعدة التعليمية والدعوية.