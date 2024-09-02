اليوم السابع
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الإثنين، 02 سبتمبر 2024 08:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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شولتز: وقف إطلاق النار فى قطاع غزة هو السبيل الوحيد لإطلاق سراح الرهائن

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 08:00 ص
شولتز: وقف إطلاق النار فى قطاع غزة هو السبيل الوحيد لإطلاق سراح الرهائن شولتز
أ ش أ

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 دعا المستشار الألمانى أولاف شولتز، إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة واصفا إياه بأنه السبيل الوحيد لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.


وكتب المستشار الألمانى - فى منشور على صفحته الشخصية على منصة x للتواصل الاجتماعى- "إن الأخبار عن الرهائن الستة الذين عُثر عليهم مقتولين فى قطاع غزة تملؤنا بالحزن والغضب".


وأضاف أنه "وفى الوقت نفسه، أصبح من الواضح أن وقف إطلاق النار -الذى يمهد الطريق لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس - يتعين أن يكون على رأس الأولويات الآن" و"ينبغى أن تتراجع الاعتبارات الأخرى".


كان جيش الاحتلال الإسرائيلى، قد أعلن العثور على جثث 6 من الرهائن لدى حركة حماس، بعد أن كان يُعتقد أنهم ما يزالون أحياء.


وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجارى- فى مؤتمر صحفى- إن "التقييم الأولى يشير إلى أن الرهائن الست الذين استعيدت جثثهم قتلوا على يد حماس قبل وقت قصير من وصول القوات".







شولتز

ألمانيا

حركة حماس

إطلاق النار




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