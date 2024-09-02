اليوم السابع
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رئيس جامعة بورسعيد تشهد ندوة "التوجيه والإرشاد النفسى والاجتماعى فى ضوء الفكر الإسلامى"

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 03:19 م
رئيس جامعة بورسعيد تشهد ندوة "التوجيه والإرشاد النفسى والاجتماعى فى ضوء الفكر الإسلامى" رئيس الجامعة تشارك بالندوة
بورسعيد - محمد عزام

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شهدت الدكتورة راوية رزق القائم بعمل رئيس جامعة بورسعيد، ندوة "التوجيه والإرشاد النفسي والاجتماعي، في ضوء الفكر الإسلامي"، وذلك بحضور الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد والدكتور بدر عبد العزيز بدر عميد كلية آداب بورسعيد، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة الكلية .

وجهت الدكتورة راوية، الشكر والتحية للحضور ووزارة الأوقاف والمنطقة الأزهرية ببورسعيد للتعاون الدائم والمثمر في التنوير الدائم في جميع القطاعات خاصة قطاع التعليم العالي وجامعة بورسعيد تحديدا لايصال الرسالة الدينية المعتدلة .

وأكد الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الاوقاف ببورسعيد، على أن التوعية والنصح والإرشاد ليست فقط السبيل الوحيد للتمسك بالأفكار المعتدلة ولكن البحث والقراءة ولغة الحوار هي أهم الوسائل، فالدين الإسلامي دين تدبر وتعقل ودين وسطية ينشر الرحمة والمعاملة الطيبة والعلم .

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات في إطار بروتوكول التعاون المثمر، الذي يربط بين الجامعة ووزارة الأوقاف، ممثلة في المنطقة الأزهرية ببورسعيد.

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

رئيس الجامعة تشارك بالندوة
رئيس الجامعة تشارك بالندوة

 

الحضور بالندوة
الحضور بالندوة


 







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