رئيس جامعة الأقصر تتفقد مباني المدينة الجامعية لمتابعة الاستعدادات للعام الجديد

الأقصر - أحمد مرعى

أجرت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بعدد من منشآت الجامعة، لمتابعة الاستعدادات للعام الجامعي الجديد 2024 /2025، وذلك برفقة جمال سيد، الأمين العام المساعد للجامعة، وعلاء مغازي، مدير عام المدن الجامعية، وزكريا محمد، مدير الاستراحات بالجامعة.

وشملت جولة الدكتورة صابرين عبد الجليل، تفقد مبنى الإسكان الجامعي المميز الخاص بالطالبات والمباني السكنية الأربع الأخرى بالمدينة الجامعية، للاطمئنان علي مدي جاهزية المباني السكنية لاستقبال الطلاب بالعام الجامعي الجديد.

واطمأنت الدكتورة صابرين عبد الجليل علي مدى توافر كافة التجهيزات اللازمة الخاصة بتوفير الإعاشة والإقامة لتوفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، وتفقدت القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، العيادة الطبية لطلاب المدن الجامعية وأكدت علي ضرورة جاهزيتها لخدمة الطلاب.

وواصلت الدكتورة صابرين عبد الجليل، جولتها الميدانية حيث تفقدت المغسلة الخاصة بالمدينة الجامعية، والمكتبة الخاصة بمبنى الطالبات، والمطعم المركزي الخاص بالمدن الجامعية، وشددت علي ضرورة سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الطلاب والطالبات مع بدء العام الدراسي الجديد.

وتفقدت أيضًا القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر مبنى الاستراحات المميزة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مؤكدة علي ضرورة سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لتوفير كافة سبل الراحة للسادة أعضاء هيئة التدريس.

