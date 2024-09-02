رئيس اتحاد نقابات العمال فى إسرائيل: إصدار أوامر للعمال بالعودة لوظائفهم

كتب محمد عبد العظيم

قال رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل إن هناك إصدار أوامر للعمال بالعودة إلى وظائفهم بعد حكم قضائي بإنهاء الإضراب العام، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

بدأ الإضراب العام في إسرائيل، اليوم الاثنين، الذي أعلنه رئيس اتحاد نقابة العمال "الهستدروت" للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الإضراب الذي يشمل المرافق التجارية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمواصلات العامة، والوزارات الحكومية ومطار بن جوريون، في أعقاب مظاهرات شارك فيها عشرات آلاف الإسرائيليين، الليلة الماضية، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس.