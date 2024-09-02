حياة كريمة تطور البنية التحتية للأندية الرياضية فى أسوان.. صور

أسوان- صلاح المسن

تعمل الدولة جاهدة على تطوير البنية التحتية للأندية الرياضية ومراكز الشباب، وفى محافظة أسوان، بجري تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تشمل تطوير مراكز الشباب والتوسع فيها، كما يجرى الانتهاء من تركيب وتوصيل المياه والكهرباء لمراكز الشباب التي تم استلامها مؤخرا، وإنهاء إجراءات الإشهار.

وأضافت المبادره الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، 11 ملعبا قانونيا بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، بالإضافة إلى الملاعب التي أنشأتها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة السابقة، والتي تعد إضافة قوية ستؤدي بالفعل إلى زيادة عدد الفرق المشاركة في الأنشطة وإتاحة الفرصة للأندية ومراكز الشباب بإقامة مبارياتها على هذه الملاعب بما يوفر ويخفف العبء المالي على هذه المراكز لإقامة مبارياتها على ملاعب أخرى.

وهذه الخطوة ضمن الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة الملاعب الرياضية فى جميع مدن المحافظة، بهدف توفير بيئة مناسبة تشجع شباب المدينة على ممارسة الأنشطة.

كما قامت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، بتسليم موقع إنشاء سور نادي مبارك بقرية بنبان قبلي بمركز دراو علي مساحة 162000م بتكلفة تقديرية 2.300 مليون جنيه ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة بتطوير البنية التحتية للأندية الرياضية.

كما يجري توفير الاعتمادات المالية اللازمة للبدء فى إنشاء سور جديد لمركز شباب إدفو مع هدم السور القديم لسرعة الانتهاء من استكمال مشروع تطوير الطريق السياحي، وسيكون في أولويات الخطط الإنشائية للمديرية ومخاطبة الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية لتوفير الاعتماد المالي لبناء السور والاستفاده من توسعه الشارع الرئيسي بمدينه إدفو.

ومن المشروعات الإنشائية الرياضية الكبرى الجارية على أرض محافظة أسوان، الأعمال الإنشائية التي تتم لسرعة الانتهاء من استكمال الأعمال الجارية بمبنى مديرية الشباب والرياضة الجديد بطريق السادات أمام الاستاد الرياضي بمدينة أسوان، وذلك لسرعة الانتهاء من هذه الأعمال ونقل المديرية واستقرارها بالمبنى الجديد لها.

ومن الجدير بالذكر، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد اعتمد مبلغ 30 مليون جنيه لاستكمال هذه الأعمال في أبريل الماضي في خلال ثمانية أشهر، وذلك لاستكمال هذه الأعمال بالمبنى الإداري لمديرية الشباب والرياضة المكون من 3 أدوار بجوار الصالة المغطاة بطريق السادات والتي سيعد إضافة جديدة للمقار الحكومية في الجمهورية الجديدة والتي تسعى الدولة المصرية في الاونة الاخيرة الى الارتقاء بالبنية التحتية لها وذلك لتوفير القدر المناسب من البيئة الوظيفيه للعاملين بالقطاعات الحكوميه المختلفة.

الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة الملاعب الرياضية

توفير بيئة مناسبة تشجع الشباب على ممارسة الأنشطة



تطوير البنية التحتية للأندية الرياضية ومراكز الشباب



مجهودات الدولة بأسوان