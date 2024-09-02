اليوم السابع
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حياة كريمة.. انطلاق فعاليات الأسبوع الثالث لبرنامج "وعى" فى قرى إقليت بأسوان

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 03:46 م
حياة كريمة.. انطلاق فعاليات الأسبوع الثالث لبرنامج "وعى" فى قرى إقليت بأسوان أهالى القرى
أسوان - عبد الله صلاح

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تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إنطلاق فعاليات الأسبوع الثالث لبرنامج " وعى " وذلك بقرية إقليت بمركز كوم أمبو ، والذى يقام تحت مظلة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

وفى بيان صحفى، أشار محافظ أسوان، إلى أهمية هذا البرنامج القومى لتحقيق التنمية المحلية المستدامة بمختلف القرى والنجوع حيث يتم تنظيمه برعاية وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى وبرنامج الأغذية العالمى ( WFP ).

ومن جانبه، أوضح خالد عبد الجليل، مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة المحافظة والمشرف العام على البرنامج، أنه يتم تنظيم الجلسات المتتالية لبرنامج " وعى " لخدمة الفئات العمرية من السيدات والرجال والشباب من الجنسين والأطفال وذوى الهمم حيث يتم عرض موضوعات الزواج المبكر، وتنظيم الأسرة ، وصحة الأم والطفل ، ومناهضة الختان.

وأضاف، أن جلسات وندوات " وعى " يتم من خلالها تجسيد لقصص واقعية لتعريف المواطنين بكيفية التغلب على الأثار السلبية التي قد يحدثها الزواج المبكر على سبيل المثال ، ورأى الدين في ذلك ، وتأثيره على الأسرة والمجتمع .

جانب من برنامج وعى
جانب من برنامج وعى

 

أهالى قرى حياة كريمة
أهالى قرى حياة كريمة

 

جانب من ندوات التوعية
جانب من ندوات التوعية

 







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