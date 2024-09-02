حملات لـ"الطب البيطرى بالإسكندرية" لتجريع الماشية ضد الطفليات الداخلية

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، عن انطلاق حملات لتجريع الأغنام و الماشية، وذلك لمكافحة الطفليات الداخلية، وشددت الدكتورة صباح جارح مدير مديرة الطب البيطرى بالإسكندرية، على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج لدى المربين و المزارعين و حائزى الثروة الحيوانية.
يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المبذولة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة