اليوم السابع
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الإثنين، 02 سبتمبر 2024 02:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حملات لـ"الطب البيطرى بالإسكندرية" لتجريع الماشية ضد الطفليات الداخلية

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 02:00 ص
حملات لـ"الطب البيطرى بالإسكندرية" لتجريع الماشية ضد الطفليات الداخلية قافلة بيطرية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، عن انطلاق حملات لتجريع الأغنام و الماشية، وذلك لمكافحة الطفليات الداخلية، وشددت الدكتورة صباح جارح مدير مديرة الطب البيطرى بالإسكندرية، على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج لدى المربين و المزارعين و حائزى الثروة الحيوانية.


يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المبذولة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .

 

 







الاسكندرية

الحمى القلاعية

تحصين الماشية

الطب البيطرى




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