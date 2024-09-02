حملات لـ"الطب البيطرى بالإسكندرية" لتجريع الماشية ضد الطفليات الداخلية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، عن انطلاق حملات لتجريع الأغنام و الماشية، وذلك لمكافحة الطفليات الداخلية، وشددت الدكتورة صباح جارح مدير مديرة الطب البيطرى بالإسكندرية، على ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج لدى المربين و المزارعين و حائزى الثروة الحيوانية.



يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المبذولة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .