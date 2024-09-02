جهود التحالف الوطنى فى البحيرة.. إطلاق أكبر مبادرة لإنهاء قوائم الانتظار أبرزها

البحيرة - ناصر جودة

"صحتك تهمنا" يمكن لهذه العبارة الأقرب الى الشعار ان تختصر رؤية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى المجال الطبى والصحة العامة، وشهدت محافظة البحيرة مؤخرا، عدة فاعليات ومبادرات طبية مختلفة نظمها التحالف الوطنى، وذلك لدعم المرضى بالمستشفيات العامة وتقديم الخدمات الطبية للاهالى الاكثر إحتياجا خاصة فى المناطق النائية والمحرومه.

وأطلق التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى مبادرة خدمية لإنهاء قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية تحت شعار فى حب مصر، وشهد المعهد الطبى القومى بدمنهور ، فاعليات المبادرة الطبية التى نظمتها مؤسسة نبيل الكاتب بدمنهور ، وتضم أكثر من 300عملية جراحية فى التخصصات المختلفه خاصة المخ والاعصاب والرمد والعظام .

شارك فى فاعليات المبادرة الدكتوره نفين الكاتب النائبة البرلمانية عضو مجلس أمناء التحالف الوطني والدكتور إبراهيم البنا مدير مستشفى المعهد الطبى القومى والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة السابق والدكتور احمد زغلول نقيب الاطباء بالبحيرة والدكتور طارق الحمامى استشارى العظام وعدد كبير من اطباء المعهد الطبى القومى بالبحيرة .

وفى مبادرة لافتة قام التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى بتكريم خريجى كليات الطب بالبحيرة والحاصلين على درجة الدكتوراه وذلك تحفيزا لهم على جهودهم الدراسية، وقالت الدكتورة نفين الكاتب عضو مجلس أمناء التحالف الوطني إن المبادرات الصحية والطبية تعكس دور التحالف فى التفاعل مع القضايا الحياتية التى تهم المواطن المصرى بتوجيهات مباشرة وواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت إن هذه المبادرات الصحية لا تقتصر فقط على معهد دمنهور الطبى بل سيتم تعميمها على أكبر المستشفيات المركزية والعامه بالمحافظة ، وذلك لتخفيف الاعباء عن كاهل المرضى.

وقال محمد بسيوني عضو أمانة التحالف الوطنى بالبحيرة، إن دور التحالف هو تحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات ولا يقتصر على الدعم الاقتصادى للاهالى الاكثر إحتياجا، مشددا على أهمية الدور التوعووى والتثقيفى للمواطنين لمناقشة أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية ودراسة مطالب الاهالى والعمل على حلها بالتعاون بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

وكان التحالف الوطني قد نظم ورش لتدريب الأطباء المصريين من مختلف جامعات مصر على أيدي خبراء أجانب، وتنظيم بروتوكولات للتعاون بين العديد من المستشفيات والجامعات المصرية وعدد من الدول المحيطة العربية والأفريقية في مجال نقل الخبرة الطبية والتعاون في مجال رفع الكفاءة الطبية، إضافة إلى انتشار القوافل الطبية التي تقدم الاستشارات الطبية وتصرف الأدوية اللازمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، إلى جانب مبادرات خاصة بعلاج أمراض العيون وتقديم اللازم للمرضي، وأيضًا قيام عدد من المستشفيات لعلاج الأورام السرطانية، ومبادرة رفع كفاءة المستشفيات الحكومية في عدد من المحافظات.



وجاءت خطة عمل التحالف الوطنى في مجال الصحة مميزة ومختلفة وحاولت التقليل من التحديات التي تواجه دعم حقوق الإنسان في الصحة كما ورد بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وسعى التحالف إلى تغطية الخدمات الطبية لقطاع أكبر من المناطق الأشد احتياجًا، والعمل على رفع جودة المرافق والخدمات الطبية، ومحاولة تعزيز الوعى العام بالصحة النفسية وتدعيم المشاركة المجتمعية.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت خلال الفترة الماضية عدد من المبادرات الخدمية التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل.

وتضمنت تلك المبادرات ومنها مبادرة الخير تقديم معونات إقتصادية للاسر الاولى بالرعاية والاكثر إحتياجا خاصة مع شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.

وكذلك تضمنت فعاليات المبادرة توزيع المواد الغذائية والملابس والأغطية على الأسر الاولى بالرعاية والاكثر إحتياجا خاصة بالمناطق الصحراوية والنائية.

كما شهدت محافظة البحيرة مبادرات هامة للتحالف الوطنى بداية من مبادرة "ستر وعافية"مرورا بمبادرة خيرك سابق وانتهاء بمبادرة "كتف بكتف".

وتعد مبادرة "ستر وعافية" من أوائل المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى بالقرى الأكثر إحتياجا بمحافظة البحيرة لاستهداف 40 ألف شخص بقرى وعزب مركز الرحمانية.

كما تعد مبادرة "خيرك سابق" من أهم المبادرات التى نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بالبحيرة، وذلك لتوزيع المواد الغذائية مجانا على الأسر المحتاجة من خلال توزيع كروت الخير وكراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة بالتعاون مع مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية بمدينة دمنهور.

وشهدت محافظة البحيرة أيضا فعاليات مبادرة "كتف بكتف" وهى من أهم المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى على مستوى الجمهورية لدعم المناطق الأكثر احتياجا.