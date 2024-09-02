جنايات مستأنف طنطا تخفف عقوبة المتهمة بقتل صديقتها من الإعدام للسجن المؤبد

الغربية مصطفى عادل

قررت محكمة جنايات مستأنف طنطا، تخفيف العقوبة الصادرة ضد المتهمة بقتل صديقتها بمدينة طنطا، وإشعال النيران في جثتها من الإعدام إلى السجن المؤبد.

كانت محكمة جنايات طنطا، قد عاقبت المتهمة بقتل صديقتها بالاعدام شنقا، بعد أن تم احالة اوراقها لفضيلة مفتى الجمهورية، لابداء الرأى الشرعي في اعدامها شنقا، واصدرت المحكمة قرارها بمعاقبة المتهمة بالاعدام شنقا، فيما هو منسوب إليها من اتهامات.

واستأنف محامى المتهمة على حكم المحكمة أول درجة، ونظرت المحكمة القضية، واصدرت قرارها المتقدم

وتعود أحداث الواقعة عندما عثر أهالي قرية سبرباي على جثة طالبة تدعى فرح وتبلغ من العمر 18 سنة، وتبين أن بها آثار حروق متفرقة فى أنحاء الجسم ومقطوعة القدمين داخل شيكارة، وملقاة على حافة أحد المصارف المائية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ، وتبين أن الجثة لطالبة تدعى فرح، وأن وراء ارتكاب الواقعة إحدى صديقتها وآخر، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من إلقاء القبض عليهم وتولت النيابة التحقيقات فى القضية.