جامعة طنطا تستقبل غدا طلاب 3 كليات للخضوع للكشف الطبى

الغربية مصطفى عادل

تستقبل الإدارة الطبية بجامعة طنطا، طلاب الثانوية العامة ممن جاء ترشيحهم وفقا للتنسيق بكليات الطب البشرى وطب الاسنان والصيدلة صباح غد الثلاثاء في أول أيام بداية الكشف الطبي.

وكشف الدكتور عمرو محمود المشرف العام على الإدارة الطبية بجامعة طنطا، انه تم تخصيص غدا الثلاثاء للطالبات ويوم الأربعاء للطلاب، موضحاً أنه تم تجهيز الإدارة الطبية بمجمع الكليات بسبرباي، لاستقبال الطلاب، وتجهيز العيادات الطبية بشكل كامل، والدفع بـ20 طبيبا في التخصصات الطبية الاساسية لاستقبال الطلاب وتوقيع الكشف الطبى عليهم.

وأشار لـ اليوم السابع إلى أنه تم توفير استراحات للطلاب بالخارج لاستقبال الاعداد الكبيرة للطلاب، والتنسيق مع الأمن الإداري ورعاية الشباب لتنظيم عمليات الدخول وتعريف الطلاب، مبينا أنه يتم العمل على إنجاز الكشف الطبي في وقت قياسي.

وتابع أنه سيتم عمل رصد لطلاب الثانوية العامة المرشحين لكليات الجامعة خلال الكشف الطبي، وعمل كشوف باسماء الطلاب اصحاب المرضى المزمنة، لضمهم لمنظومة التأمين الصحي للعلاج على نفقة الجامعة بمستشفيات جامعة طنطا.

وعن كيفية إجراء الكشف الطبي، قال الدكتور عمرو محمود المشرف العام على الإدارة الطبية بجامعة طنطا، إن الطالب سيحضر ومعه بطاقة الترشيح الخاصة به وصورة شخصية وسيتم دخوله للعيادات الطبية والخضوع للكشف الطبي، مضيفا أنه يتم أيضا توقيع الكشف الطبي على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدن الجامعية بالجامعة.