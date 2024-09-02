تمثال لرمسيس الثاني قطعة الشهر بمتحف كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن متحف كفر الشيخ، بقيادة الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف، عن قطعة شهر سبتمبر 2024، التي ستكون على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل، ضمن المسابقة الشهرية التي ينظمها المتحف، للأخذ برأي جمهور المتحف، فيما يتم عرضه من قطع أثرية.

وقال الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، إنّه بالتزامن مع الاحتفال بيوم اللاعنف ووقف إطلاق النار والذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام، جرى اختيار تمثال لرمسيس الثاني يصور الملك مع عمود كان يعلوه رأس إله يستند إلى كتفه اليسرى الملك، يرتدي باروكة مستديرة مع الصل الكوبرا الواقي على جبينه، ليكون قطعة شهر سبتمبر 2024، لافتاً أنّ التمثال يرجع إلى عصر الدولة الحديثة «الأسرة 19» وهو من الجرانيت الرمادي، وستقوم إدارة المتحف بوضع القطعة على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

وأوضح فريد، أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة أطلقت في عام 1981 اليوم الدولي للسلام وبعد مرور 20 عاماً في عام 2001 أعلنت الجمعية العامة بالإجماع هذا اليوم يوماً للاعنف ووقف إطلاق النار، وخٌصصت الجمعية العامة لليونيسكو تاريخ 21 سبتمبر لترسيخ المثل العليا للسلام بين جميع الشعوب، وفي هذا اليوم من كل عام تدعو الأمم المتحدة جميع الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف القتال والاحتفاء به من خلال الأنشطة المعلوماتية والتوعية حول قضايا السلام، مشيراً إلى أنّ للمصري القديم السبق فى إرساء قواعد السلام والتعريف بأول معاهدة للسلام قام بها رمسيس الثاني بعد معركة قادش وسُميت معاهدة قادش للسلام نسبة للمكان الذي حدثت فيه.

جدير بالذكر، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتح متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، خلال عام 2020، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.