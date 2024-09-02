اليوم السابع
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تجهيز غرفة الأشعة بمركز رعاية الطفل بكوم إمبو

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 11:13 ص
تجهيز غرفة الأشعة بمركز رعاية الطفل بكوم إمبو جانب من الجولة
أسوان- صلاح المسن

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تفقد الدكتور محمد عرفات، مساعد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، التجهيزات الجارية لتجهيز غرفة الأشعة بمركز طب أسرة رعاية طفل كوم إمبو وأقسام المنشأة والصيدلية والمعامل.

وخلال الجولة، تابع الدكتور محمد عرفات  تلقي المنتفعين للخدمات الطبية، كما تفقد سير الخدمات الطبية بمركز  طب أسرة رعاية طفل كوم امبو، وأداء العاملين في تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

كما قام الدكتور محمد عرفات ، مساعد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، كنائبا عن مدير فرع الرعاية بأسوان، بجولة تفقدية  على وحدة طب أسرة الكفور التابعة للهيئة بالمحافظة ، وخلال الجولة، تابع الدكتور محمد عرفات  تلقي المنتفعين للخدمات الطبية ، كما  تفقد  سير الخدمات الطبية بوحدة طب أسرة الكفور وأداء العاملين في تقديم الرعاية الصحية اللازمة ، بالإضافة لتفقد أقسام الطوارئ والصيدلية ، حيث اطمأن على مدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المترددة على وحدة طب أسرة الكفور .

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، لضمان متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأفضل كفاءة.


 







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