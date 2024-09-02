تجديد الخطاب الدينى والبناء الثقافى للنشء ضمن لقاء دعوي بأوقاف الدقهلية.. صور

الدقهلية - سارة الباز

عقدت مديرية أوقاف الدقهلية لقاء دعوياً بالأئمة، اليوم الإثنين، بالساحة الشعبية بمركز الشيخ حسانين بمدينة المنصورة، تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت إشراف الدكتور صفوت نظير المرسي، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وبحضور الشيخ محمد حسين، مدير الدعوة بالمديرية، والدكتور السعيد عبد المجيد النوتي، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة.

وأكد الدكتور السعيد عبد المجيد النوتي في كلمته على دور العلماء في إظهار الدور المهم، الذي تقوم به الدولة في كافة المجالات بما فيها مجال الدعوة، وتجديد الخطاب الديني، والبناء الثقافي للنشء والشباب.

وأشار الدكتور محمد حسين، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية إلى دور الإمام في إبراز إنجازات الدولة المصرية في بناء المستشفيات، وتزويدها بالمستلزمات الطبية، وفي الإسكان، والتموين، والكهرباء، والطاقة.. الخ، لافتا إلى ضرورة أن يبذل الإمام جهدا؛ حتى تصل الدعوة إلى حيث أراد الله لها.

وفي ختام البرنامج تم عقد المقرأة النموذجية بحضور مدير الدعوة، وقيادات المديرية، وقرأت سورة القيامة جماعة مع الأئمة، واختم اللقاء بمجلس الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.



جانب من اللقاء الدعوي