بريطانيا تعلق تصدير مكونات طائرات مقاتلة ومسيّرة إلى إسرائيل

محمد شرقاوى - وكالات

أعلن وزير الخارجية البريطانى ديفيد لامى، تعليق تصدير مكونات طائرات مقاتلة ومسيّرة لإسرائيل، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزير خارجية بريطانيا قال إن لندن ستعلق 30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل منها أسلحة تستخدم في الحرب على غزة، ونراجع تراخيص صادرات الأسلحة لإسرائيل ولا يمكننا القطع بما إذا كانت قد انتهكت القانون الإنساني، والإجراء الذي نتخذه بشأن صادرات الأسلحة لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل.

يأتي هذا بعد تصريحات للرئيس الأمريكى جو بايدن ألقى فيها باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار.

وقال بايدن: "نحن قريبون جدا من اتفاق نهائي بشأن المحتجزين"، متابعا: "لا اعتقد أن نتيناهو يقوم بما يكفي لإبرام اتفاق بشأن المحتجزين"،