اليوم السابع: الرئيس السيسى يبحث مواجهة التعديات والتصدى لظاهرة سرقة الكهرباء

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى يبحث مواجهة التعديات والتصدى لظاهرة سرقة الكهرباء

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