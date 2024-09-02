اليوم السابع
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الإثنين، 02 سبتمبر 2024 01:24 م
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التأمينات الاجتماعية تعلن انتظام صرف معاشات سبتمبر فى اليوم الثالث

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 01:00 م
التأمينات الاجتماعية تعلن انتظام صرف معاشات سبتمبر فى اليوم الثالث صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات سبتمبر، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الإثنين لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات مع متابعة كل الإجراءات لتيسير جميع إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

على جانب آخر، أكد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بأن الرسوم على أصحاب المعاشات والمستحقين تقدر بنسبة 2% بما لايزيد عن مبلغ قدره 20 جنيها، في مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات الإعفاء منه كما نص على أنه يتم تحصيل هذه الرسوم إلى حساب خاص يخصص لصالح العاملين بالهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه الصرف من هذا الحساب وقواعده، ويجوز أن تقرر اللائحة التنفيذية لهذا القانون من الخدمات التي تقررها في هذا الشأن إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم.







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