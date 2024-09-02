اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 سبتمبر 2024 10:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى بحجة الأعياد اليهودية

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 09:38 ص
الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى بحجة الأعياد اليهودية الحرم الإبراهيمى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، الحرم الإبراهيمى الشريف، أمام المصلين، بحجة الأعياد اليهودية.

وذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية "وفا" أن إغلاق الحرم يأتي في إطار التقسيم الزماني والمكاني، الذي سرق حوالي 36% من أروقته بشكل دائم، موضحة أن الاحتلال يغلق الحرم 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق العبادة من المصلين الفلسطينيين، ضاربا بعرض الحائط بمشاعر المسلمين، وحقهم في العبادة بحرية وأمان في مساجدهم وأماكن عبادتهم أمام بصر العالم وسمعه.

واعتبرت الوزارة الإغلاق تعد سافر على حرمة الحرم، واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.
وفي شهر يوليو الماضي، منعت سلطات الاحتلال رفع الأذان 43 وقتا، في الحرم الإبراهيمي، ضمن محاولاتها المتكررة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه، كما قامت قوات الاحتلال بسقف الجزء المكشوف من صحن الحرم الإبراهيمي الواقع في القسم المغتصب، والذي يعتبر المتنفس الوحيد للحرم ومصلى الإسحاقية.







الحرم الإبراهيمى

قوات الاحتلال

سلطات الاحتلال

الاحتلال الاسرائيلى

اغلاق الحرم الابراهيمى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة