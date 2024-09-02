الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى بحجة الأعياد اليهودية

رام الله (أ ش أ)

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، الحرم الإبراهيمى الشريف، أمام المصلين، بحجة الأعياد اليهودية.

وذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية "وفا" أن إغلاق الحرم يأتي في إطار التقسيم الزماني والمكاني، الذي سرق حوالي 36% من أروقته بشكل دائم، موضحة أن الاحتلال يغلق الحرم 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق العبادة من المصلين الفلسطينيين، ضاربا بعرض الحائط بمشاعر المسلمين، وحقهم في العبادة بحرية وأمان في مساجدهم وأماكن عبادتهم أمام بصر العالم وسمعه.

واعتبرت الوزارة الإغلاق تعد سافر على حرمة الحرم، واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.

وفي شهر يوليو الماضي، منعت سلطات الاحتلال رفع الأذان 43 وقتا، في الحرم الإبراهيمي، ضمن محاولاتها المتكررة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه، كما قامت قوات الاحتلال بسقف الجزء المكشوف من صحن الحرم الإبراهيمي الواقع في القسم المغتصب، والذي يعتبر المتنفس الوحيد للحرم ومصلى الإسحاقية.