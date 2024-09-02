الأقصر تنطلق بفعاليات متنوعة فى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر بقيادة المهندس عبد المطلب عمارة، إنطلاقة مميزة لفعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان)، عبر سلسلة من الفعاليات والندوات والمسابقات المتنوعة لتوعية الأهالى في الأقصر بتلك المبادرة الجديدة، حيث تعد تنمية الطفولة المبكرة من أهم ركائز التنمية البشرية.

ففى مديرية التربية والتعليم عقد الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر والقائم بأعمال وكيل الوزارة اجتماعاً لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" ووضع خطة زمنية لها، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وحضر الاجتماع مدير عام الشئون التنفيذية هشام عبد الستار، مدير إدارة الأمن إبراهيم الجمل، ومدير إدارة التخطيط الإستراتيجي عفاف بكري.

وفي مكتبة مصر العامة أقيمت فعاليات الصالون الثقافى للأجازة الصيفية للفنون والأدب، حيث بدأ الصالون بالسلام الجمهورى ثم آيات من القرآن الكريم وكلمة محمد حسانى مدير المكتبة، الذى قام بشرح وتعريف بالمسابقة الفنية عبر بالرسم عن بداية جديدة لبناء الإنسان للأطفال تحت 18 سنة، وذلك بحضور جماهيرى كبير من القيادات وأصدقاء المكتبة.

وشملت الفعاليات الندوة التعريفية للمشروع القومى للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الانسان، حيث تم عرض أفلام تعريفية على الجمهور، حاضرت بالندوة الدكتورة إنجي إسحاق توماس عضو المجلس القومى للمرأة بالأقصر، وتلاها ندوة تعريفية الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية بالأقصر بعنوان "مرض جدري القرود"، تم تقديم الفقرات الفنية وفريق الاستعراض لطلائع المكتبة للمدربة سلوى همام، وفقرات شعر من طلائع المكتبة المتميزين وفقرة المسرح والتمثيل لأطفال المكتبة للمدرب علاء الدين.



عروض فى ندوات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان



مشاركة الجمهور فى ندوات للتعريف بمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان



عروض للأطفال ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان



مشاركة أطفال الأقصر فى مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان



مسابقة للأطفال ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان



مكتبة مصر العامة تنظم ندوات للتعريف بالمبادرة



فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان



تعليم الأقصر تناقش آليات تنفيذ مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان