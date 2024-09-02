الأردن: إنزالان جويان للمساعدات الإنسانية والغذائية فى غزة

عمان (أ ش أ)

نفّذت القوات المسلحة الأردنية اليوم الاثنين، إنزالين جويين لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع فى قطاع غزة بعد توقفها منذ حوالى شهرين، ودعت الحاجة لإنزالات جوية للمناطق التى لم تصلها القوافل البرية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا " أن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكى الأردنى من طراز "سي 130" نفذتا الإنزالين الجويين الذي اشتمل على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية - في بيان اليوم الاثنين- أنها مستمرة في إرسال المساعدات الإنسانية والطبية من خلال قوافل المساعدات البرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية،لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.

كما تستمر المستشفيات الميدانية الأردنية في شمال وجنوب قطاع غزة بتقديم خدماتها الطبية والعلاجية والإنسانية لأهالي القطاع،فضلاً عن استمرار المستشفى الميداني في نابلس والمحطات الجراحية في جنين ورام الله باستقبال المراجعين ومن خلال مختلف العيادات والتخصصات المتوفرة فيها.

ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية،منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 119 إنزالاً جوياً، و266 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.