إزالة 47 حالة تعد على أراضى زراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 47 حالة تعدي على أراضي زراعية وخط التنظيم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23 للازالات التي يتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأشار المحافظ، إلى أن الإزالات تضمنت إزالة 40 حالة تعدي بالمباني على الأراضي الزراعية بمركز القوصية ملك أهالي بمساحة 9275 متر مربع وتمت الإزالة تحت إشراف أسامة سحيم رئيس المركز وبمشاركة نوابه، وفي وجود قوة أمنية وباستخدام معدات الوحدات المحلية، كما تم إزالة 7 حالات تعدى بالمباني على خط التنظيم بمساحة 660 متر مربع.

وأوضح أبو النصر، أن المرحلة الثالثة من الموجة 23 قد بدأت في كافة المراكز والمدن بالمحافظة في 31 أغسطس الماضي وتستمر حتى 20 سبتمبر الجاري وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار شن الحملات والتواصل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة الأزمات المركزية بالمحافظة للمتابعة على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23 والإبلاغ بها أول بأول.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



الموجة 23 للإزالات



حملات الإزالة بأسيوط



