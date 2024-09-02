إزالة 3 حالات بناء مخالف على مساحة 230 مترا بكفر الشيخ

كفر الشيخ-محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مركز ومدينة سيدي سالم، تنفيذ 3 قرارات إزالة لبناء مخالف عبارة عن شدة خشبية بدور أرضي على مساحة 100 متر بمنطقة بنك مصر، ومدخل عمارة بمنطقة بنك مصر على مساحة 30 متر، وشدة خشبية بدور ثاني علوي خلف المجزر على مساحة 100 متر، بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، للتصدي للبناء المخالف بكافة أنواعه، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.

شدد محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات المرور الميداني بقرى ومدن المحافظة، والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعي وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.