إدراج مكتب صحة زفتى للعمل يوميا لاستخراج تصاريح الدفن وشهادات الوفاة

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور أسامة احمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية عن تشغيل مكتب صحة زفتى للعمل طوال 24 ساعة لخدمة المواطنين لينضم الي مكتب صحة خامس طنطا، ومكتب صحة رابع المحله كامكاتب مختارة تعمل علي مدار 24 ساعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، وتحت رعاية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، فى إطار حرص مديرية الصحة بالغربية، علي تقديم خدمات مكاتب الصحة للمواطنين بجودة عالية، وتيسيراً على المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد الفقي مدير عام الوقائى، أنه تم الإستجابه لمواطني المحافظه وخاصة مركزي زفتي والسنطه وتشغيل مكتب صحة زفتي، علي مدار 24 ساعة بداية من الأول من سبتمبر، بالاضافة لمكتب علي مدار 24 ساعه وينضم لمكتبي خامس طنطا ( مكتب الدكتور محمد مشالي) ومكتب صحة رابع المحله علي مدار اليوم، لتقديم خدمات تسجيل حالات الوفاة واستخراج تصاريح الدفن، واستخراج شهادات الوفاة.

وأكد المتابعه والمرور على المكاتب على مدار الساعة للتاكد من تقديم الخدمة والتيسير وتذليل العقبات لمواطني الغربية.