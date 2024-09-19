‫الزراعة: تجميع 20 ألف طن قش أرز من 70 موقعا بمحافظة الشرقية

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بـ وزارة الزراعة يرافقه الدكتور عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع بجهاز شئون البيئة وعدد من القيادات بوزارتي البيئة والزراعة؛ محاور عمل مواجهة السحابة السوداء بنطاق بلبيس أبو حماد طريق ترعة الإسماعيلية وصولا إلى الزقازيق وما يقوم به رجال المحاور من توعية للمواطنين عبر المساجد وعمل لقاءات مباشرة مع المزارعين، وكذلك تحرير محاضر مخالفة للقائمين بمخالفة القانون بالحرق المكشوف المخلفات الزراعية.

تلى ذلك تفقد لأحد مواقع تجميع قش الأرز بمركز أبو حماد، والبالغ عددهم حتى الآن 70 موقع تجميع بمحافظة الشرقية حيث تم تجميع كمية 20000 طن قش أرز بمحافظة الشرقية؛ ومتابعة اعمال الكبس والتدوير للمخلفات الزراعية بنطاق مركز أبو حماد حيث أصبح للمخلفات قيمة مضافة ومجال للاستثمار وفتح أسواق جديدة لها.

وخلال الجولة رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ان هناك تعليمات لوزير الزراعة بضرورة قيام اللجان المكلفة بإصدار الموافقات الخاصة بفتح مواقع ومراكز تجميع وتدوير قش الأرز والاطلاع بالمهام المنوط بها، وتكثيف الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين،بالتعاون مع مديريات الزراعة بأهمية الحفاظ على البيئة، والاستخدام الأمثل لقش الأرز والاستفادة القصوى منه.

وأضاف "عزوز" أن قطاع الإرشاد الزراعى يعمل على تحقيق أهداف السياسة العامة للدولة فى المحافظة على البيئة والتخلص نهائياً من السحابة السوداء والاستخدام الاقتصادى الأمثل للمخلفات الزراعية وبخاصة قش الأرز عن طريق تحويله إلى سماد عضوى وأعلاف غير تقليدية، بالإضافة إلى استخدامات أخرى عديدة.



أوضح أن وزارة الزراعه لديها خطة للاستفادة من المتبقيات والمخلفات الزراعية تتضمن الأهداف النواتج المتوقعة والمتطلبات الداعمة والأنشطة الداعمة، والأنشطة الرئيسية ومناطق التنفيذ وفى إطارها تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والندوات الإرشادية وتوزيع نشرات إرشادية.



وأشاد رئيس قطاع الإرشاد باستجابة المزراعين والاشتراك في المنظومة للاستفادة من المخلفات بتحقيق عائد اقتصادى وأشار إلى المنظومة أصبحت تحقق عائدا للمزارعين والمتعهدين بالإضافة إلى الحد من تلوث الهواء والقضاء على السحابة السوداء، كما اشاد بالتعاون المثمر مع قيادات وزارة البيئة الأمر ساهم في إنجاح المنظومة.

جدير بالذكر أن ذلك يأتى فى اطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة منظومة قش الأرز ومواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة موسم 2024 وبداية منظومة عمل متكاملة بين الوزارات والجهات المعنية (البيئة والزراعة والتنمية المحلية) وذلك للسيطرة الكاملة على التحديات التى تواجه القيادات التنفيذية خلال فترة عمل حصاد محصول الأرز وما يقوم به بعض المزارعين من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية مما يؤثر على جودة نوعية الهواء .

