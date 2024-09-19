وكيل صحة المنوفية يتفقد مستشفى منوف العام والحميات والصدر فى جولة مفاجئة

المنوفية - محمد فتحى

أجرى منذ قليل الدكتور محمد فوزي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة مسائية موسعة لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتفقد وكيل الوزارة أعمال تركيب كابل كهرباء مخصص لجهاز الأشعة المقطعية الجديد الذي تم استلامه من الوزارة مؤخرا لدعم مستشفى منوف العام، واستكمال أعمال تطوير وحدة القسطرة المخية.

وفي مستشفى صدر منوف، أكد على ضرورة تسليم أعمال تطوير وحدة العناية المركزة بسعة 10 أسرة والأعمال الخاصة بالمصعد وقام بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة والسكان.

وجه في مستشفى حميات منوف بتوفير غرفة بإدارة الطوارئ للرد على التقارير الطبية للأشعات المقطعية وسرعة إنجاز التقارير الخاصة بها وتوجيه بتوفير كافة الخدمات الطبية على مدار الساعة ومد العمل بالعيادات المسائية للعاشرة مساءً كما تم التواصل مع الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة والسكان لسرعة إنجاز العمل بمصاعد حميات منوف .

كما تفقد وكيل الوزارة مدرسة التمريض بمنوف للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، رافق في المرور الدكتور محمد سلامةمدير إدارة العلاج بالمديرية والدكتور حاتم طاحون مدير مستشفى منوف العام .



كما شملت الجولة زيارة للمريضة التي سبق وان أرسل ذويها استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث تم استقبالها بالمستشفى وحجزها بعد الكشف عليها وتقييم حالتها الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة واطمأن وكيل الوزارة على حالتها وقيام الفريق الطبي بتقديم الرعاية اللازمة.