وفد وزارة التخطيط يلتقى محافظ الأقصر لمتابعة منظومة التحول الرقمى

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، اليوم الخميس، وفدًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، برئاسة اللواء محمد حميدو هندى مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات، والعميد أحمد محمد طعيمة مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بمحافظة الأقصر، لمتابعة منظومة التحول الرقمى لتطوير وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وذلك بحضور محمد عبدالفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، ومديرى إدارة ومتابعة المراكز التكنولوجية.

وخلال الاجتماع قدم وفد وزارة التخطيط عرضا لمنظومة تطوير الخدمات الحكومية ومشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحليات، والموقف التنفيذى لميكنة المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن وقرى المحافظة، وأكد اللواء محمد حميدو، على حرص الوزارة بالتعاون مع محافظة الأقصر على تطوير وتحسين الأداء والاتجاه للتحول الرقمى والبنية المعلوماتية والحفاظ على قواعد البيانات الحكومية، مشيرًا إلى الإهتمام بتوسعة أنشطة منظومة المحليات والعمل على تيسير الإجراءات والقضاء على الروتين بما يوفر الوقت والجهد ويساهم فى تحسين الخدمات.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بأعضاء الوفد، مؤكدا على أهمية الدور الحيوى للمراكز التكنولوجية خاصة مع التحول الرقمى وتداخله فى كل التعاملات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء فى الأجهزة التنفيذية، كما استعرض المحافظ مع الوفد موقف ملف التصالح بالمحافظة على بعض مخالفات البناء طبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023م، مؤكدًا أنه تم التوجيه بتسريع وتيرة العمل بذلك الملف داخل المحافظة.

وكان قد افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الخميس، برفقة السفير رضا الطايفى، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، فرع مكتبة مصر العامة بمدينة طيبة الجديدة، حيث أن المكتبة الجديدة مساحتها الإجمالية 1886 متر والمبانى مقامة على 600 متر، ومكونة من طابق واحد وتشمل قاعة اطلاع للكبار وقاعة لتدريب الحاسب الآلى وقاعة للندوات والاجتماعات وقاعة ألعاب للأطفال وقاعة الأنشطة.