اليوم السابع
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وزير الصحة اللبنانى: 37 شهيدا جراء تفجيرات أجهزة الاتصالات خلال يومين

الخميس، 19 سبتمبر 2024 02:20 م
وزير الصحة اللبنانى: 37 شهيدا جراء تفجيرات أجهزة الاتصالات خلال يومين فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني
كتب سمير حسنى

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كشف الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني، تفاصيل مقتل وإصابة العشرات جراء انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية على مدى اليومين الماضيين، مشيرا إلى إجراء 955 عملية جراحية جراء حوادث تفجير أجهزة الاتصالات، وسقوط 37 شهيدا وإصابة 2931 على مدى اليومين الماضيين.

وأضاف الأبيض خلال مؤتمر صحفى، أن عدد الجرحى الذين وصلوا المستشفيات في هجمات 17 سبتمبر هو 2323، من بين الجرحى 1343 حالتهم متوسطة أو حرجة.

وكشف الأبيض عن حجز 226 جريحا أصيبوا في 17 سبتمبر في العناية المركزة، ومبينا سقوط 25 شخصا قتيلا في الهجمات التي وقعت أمس فقط.







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