وزير الخارجية يؤكد ضرورة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة واستعادة حقوقهم المشروعة

كتب أحمد جمعة

تواصلت لقاءات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج داخل الكونجرس خلال زيارته الحالية لواشنطن، حيث التقى بصورة منفصلة اليوم الخميس مع كل من النائب الجمهوري "مايك روجرز" رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب، والنائب الجمهوري "ماريو دياز- بالارت" رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس النواب والرئيس المشارك لتجمع أصدقاء مصر بالكونجرس، والسناتور "ليندسي جراهام" زعيم الأقلية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس النواب.

وأوضح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة أن وزير الخارجية قدم الشكر لأعضاء الكونجرس على دعمهم للشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، كما شهدت لقاءاته الإعراب عن التقدير المتبادل للشق العسكري من العلاقات الثنائية بين البلدين، والذي يمثل أحد الركائز الأساسية للشراكة بينهما.

كما استعرض الوزير عبد العاطي مع أعضاء الكونجرس أبرز التطورات التي تشهدها العلاقات الثنائية، والتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

كما حرص الوزير عبد العاطي على استعراض جهود الدولة في تطوير الحقوق السياسية والمدنية وجهود الإصلاح الاقتصادي.

كما ألقى الضوء على تركيز مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية استناداً على الفرص التي يوفرها الاقتصاد المصري في العديد من المجالات مثل صناعة الأدوية والطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف السفير خلاف أن لقاءات وزير الخارجية شهدت استعراض الدور الذي تضطلع به والجهود التي تبذلها على صعيد التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود من أجل إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وبما يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي فرضتها إسرائيل.

وأكد د. عبد العاطي على أهمية العمل على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وخلق أفق سياسي لأبناء الشعب الفلسطيني، بما يكفل لهم استعادة حقوقهم المشروعة وعلى رأسها حقهم في تقرير المصير.

ومن جانبهم، حرص أعضاء الكونجرس على الإشادة بدور مصر الإقليمي الهام، وما تضطلع به من جهود على صعيد حفظ السلم والأمن الإقليميين.