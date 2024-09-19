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وحدة بيان لمواجهة الإلحاد: الأسئلة المتعلقة بالإلحاد أغلبها حول العلم والدين والقضاء والقدر

الخميس، 19 سبتمبر 2024 04:07 م
وحدة بيان لمواجهة الإلحاد: الأسئلة المتعلقة بالإلحاد أغلبها حول العلم والدين والقضاء والقدر وحدة بيان لمواجهة الإلحاد
كتب لؤى على

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يتلقى عالمنا العربى والإسلامى موجات من الإلحاد والتشكيك تستهدف شبابنا، فبعد أن كان الفكر الإلحادي مقتصراً على دوائر ضيقة من يطلقون على نفسهم النخبة، انتقل إلى الشباب بعد سلسلة من الأفكار التي تم تبسيطها بحيث يسهل على الشباب تلقفها والإيمان بها .

وحدة بيان بالأزهر لمواجهة الفكر الإلحادى

من الوحدات التي تم استحداثها «بيان» بمركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية، وتتبع قسم الفكر والأديان، وقد تم إنشاؤها بعد ورود أسئلة متعددة من الشباب عن وجود الله تعالي وعن الإيمان، وعن الخير والشر، وشكوى من أولياء الأمور بتغير سلوك الأبناء وتبنى أفكار غريبة تخالف تعاليم الإسلام وتتعارض مع القيم المجتمعية، وكذلك الإعراض عن أداء الصلاة، وبالتحاور مع الحالات سواء هاتفياً أو استدعاء الحالات للمركز لمناقشتهم وإقناعهم بتعاليم الإسلام الصحيحة، وإزالة اللبس الذي كان سببه جماعات متشددة تبدع وتتهم الغير بالضلال، أو بسبب مشاكل اجتماعية أو عاطفية أو مادية أو الانغماس في القراءة، حتى إنه لا يستطيع السيطرة على فكره فينحرف به، إضافة إلى ما يتم بثه عبر صفحات التواصل، ينجرف نحوه الشباب دون وعي بصيرة، ومن خلال التواصل مع الأزهر العالمي يتم مناقشة من لديه شبهات وإزالة الشكوك والأوهام والمغالطات التي أدت إلى هذا التغير في التفكير أو السلوك، فيخرج المستفتي بالجواب الشافي والاقتناع التام، ولم يتوقف الأمر عند المسلمين بل هناك أسئلة ترد من غير المسلمين حول مسائل في المواريث يرغبون تقسيم التركة على نظام الشريعة الإسلامية.


وكشفت الوحدة أن الأسئلة المتعلقة بالإلحاد تكون حول العلم والدين، و فلسفة القضاء والقدر، والنظريات العلمية، و علم الله وتأثيره على أفعال العباد، و أدلة صدق الرسل خصوصا الرسالة الخاتمة، و قضية الحجاب وعدم فرضيته، و شبهات حول القران والسنة، والأسئلة الوجودية عن الله والكون والإنسان، وأسباب انتشار الفكر الإلحادي.







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