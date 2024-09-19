هيئة ميناء الإسكندرية تستضيف وفدا أفريقيا كبيرا لتدعيم التعاون المشترك

الإسكندرية - أسماء على بدر

استضافت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم بالتنسيق والتعاون مع الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وفدا افريقيا كبيرا يضم ممثلي 17 دوله افريقيه من متخذي القرار في مجال النقل البحري .

وشمل اللقاء التعرف على امكانيات الهيئه العامه لميناء الإسكندرية وما تشهده من تطويرات ضخمه وبحث سبل تدعيم العلاقات المشتركه مع الاشقاء الافارقه في مجال تطوير النقل البحري والموانئ والعمليات التشغيليه وبناء القدرات وإثراء الحركه التجاريه البينيه كما تطرق النقاش الى كيفيه دعم العمليات اللوجستيه ودمج التكنولوجيا والتقنيات الحديثه في الانشطه المينائيه المختلفه وكيفيه تحقيق ترابط وتكامل بين الموانئ ووسائل النقل متعدده الوسائط واستغلال موقع ميناء الاسكندريه الجغرافي وامكانياته وطاقاته الاستعابيه في ان يكون محورا اقليميا للنقل البحري ومنفذا رئيسيا للتجاره بين الدول الافريقيه وقارتي أوروبا وأسيا .



تاتي هذه الزياره في ظل التوجه العام للدوله و توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعه والنقل نحو توسيع افاق التعاون مع الدول الافريقيه الشقيقه وتقديم كافه سبل الدعم والشراكه التجاريه والاقتصادية.



كما شملت الزياره بناء على توجيهات اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لميناء الاسكندريه جوله ميدانيه لتفقد الارصفه والساحات بالميناء ومحطه الركاب البحريه وغيرها من المرافق المينائيه وكيفيه تنفيذ العمليات التشغيليه فيما يتعلق بالملاحه البحريه للسفن والارشاد والقطر وايضا تفقد الهويس الرابط بين البحر المتوسط ونهر النيل في اطار توسع هيئه الميناء في استخدام وسائل النقل المختلفه لنقل البضائع من والى الميناء سواء بالطريق البري او السكك الحديديه او النقل النهري.

