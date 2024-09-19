اليوم السابع
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الخميس، 19 سبتمبر 2024 03:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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هاريس تتعهد ببذل الجهود لإصلاح نظام الهجرة حال فوزها بالانتخابات الرئاسية

الخميس، 19 سبتمبر 2024 01:54 م
هاريس تتعهد ببذل الجهود لإصلاح نظام الهجرة حال فوزها بالانتخابات الرئاسية هاريس
واشنطن (أ ش أ)

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تعهدت نائبة الرئيس الأمريكى والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، ببذل الجهد فى حال انتخابها رئيسة للولايات المتحدة من أجل إصلاح نظام الهجرة والعمل على ضمان حماية الحرية الإنجابية للسيدات.

وقالت هاريس في كلمة -أمام حشود من مناصريها من الأمريكيين ذوى الأصول اللاتينية في واشنطن- :"ينبغي أن نقوم بإصلاح نظام الهجرة المعطل لدينا ونقوم بفتح مسار أمام المهاجرين للحصول على الجنسية، وكذلك أن نعمل على ضمان تأمين حدودنا ويمكننا القيام بالأمرين معا ويجب علينا ذلك"، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية الخميس.

وانتقدت هاريس حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بتعهداته خلال المناظرة الأخيرة، والتي أعرب فيها عن عزمه قيادة أكبر عملية ترحيل فى التاريخ الأمريكي للمهاجرين الوافدين عبر الحدود الجنوبية بطرق غير قانونية.

وتطرقت هاريس إلى بذل الجهود لضمان الحرية الإنجابية للسيدات لاسيما النساء من أصولا لاتينية والتي ثبت أن 40% يتواجدن داخل ولايات تطبق الحظر على الإنجاب، على حد قولها.

يذكر أن كامالا هاريس تتقدم بفارق طفيف يبلغ 5 نقاط على دونالد ترامب فى ولاية بنسلفانيا وميتشجن.







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