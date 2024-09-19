نصر الله: إذا قررت إسرائيل شن حرب برية فهذه فرصتنا التاريخية

كتب محمد شرقاوى

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن التفجيرات الواسعة لم تؤثر على بنية الحزب، وإن إسرائيل لن تتمكن من إعادة سكان الشمال إلا بوقف الحرب على غزة.



وأضاف خلال كلمته نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن السبيل الوحيد لإعادة سكان الشمال إلى مناطقهم هو وقف العدوان على غزة، وإذا قررت إسرائيل شن حرب برية فهذا بالنسبة لنا أمنية وفرصة تاريخية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.