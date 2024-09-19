"مياه سوهاج": تطهير شبكات الصرف الصحى بقرى ومراكز المحافظة

سوهاج - عمرو خلف

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج استمرار الخطة الدورية لأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحى والتي تسير جنبا إلى جنب مع خطة الطوارئ التي تنفذها الشركة بصفة دورية، حيث جارى تنفيذ خطة التطهير الدورية لشبكات الصرف الصحى ومراجعة المطابق وتعلية الغرف بقرى ومراكز المحافظة لتغطية 100% من شبكات الصرف بالمحافظة وذلك باستخدام معدات الشركة المتنوعة.

وأضاف رئيس مياه سوهاج أن أعمال الملس والتطهير الشبكات وغرف الصرف الصحي والتعامل الامثل مع شبكات الصرف الصحى يأتى حرصا على سلامة شبكات الصرف الصحي وأمان البيئة ورفع كفاءة المحطات مناشدا المواطنين بضرورة إصلاح غرف الصرف الخاصة بهم وإغلاق الغرف المكشوفة لتسهيل عملية التطهير للغرف والشبكات نظرا لاحتواء هذه الغرف المكشوفة على مخلفات صلبة ونفايات وغير ذلك من الفضلات التى تسبب انسدادات كبيرة بالشبكات وطفوحات وزيادة أعطال الطلمبات بمحطات الرفع.

وأضاف المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى بأن أعمال الملس والتطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحى تتم لمواجهة أى مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه خلال فصل الصيف والتى ينتج عنها زيادة التصرفات التى تستوعبها شبكات الصرف الصحى مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية ورفع كفاءة المحطات وتقليل أعطال طلمبات الرفع بالمحطات حيث بلغ اجمالى أطوال شبكات الانحدار التى تم تطهيرها وتسليكها بالمحافظة 1632,18 كيلو متر طولى بأقطار مختلفة من 6 بوصة حتى 48 بوصة وعدد 58,900 مطبق مضيفا أن عملية التطهير والتسليك تتم بمعدات الشركة التى تتمثل فى النافورى والفاكيوم والكباش ومعدات التسليك الميكانيكى والتسليك اليدوى.